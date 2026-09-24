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Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние купить с доставкой в Москве, 658087
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Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние, 658087

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Уценка
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 1
Уценка
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 2
Уценка
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 3
Уценка
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
  • Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 1
  • Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 2
  • Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 3
  • Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 883 руб.  6 277 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние
1 883 руб. -70%
6 277 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Размеры в упаковке, см
40х40х18
Вес, кг.
3.4

Описание товара Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние

Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Тип светильника подвес
  • Стиль хайтек
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколяLED
  • Максимальная мощность лампы, 28 Вт
  • Цвет каркаса черный матовый
  • Материал основания металл
  • Высота, 120 см
  • Длина, 42 см
Комплектность: люстра, коробка, документы
Причина уценки: выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;

Отзывы о товаре Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Описание
Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Тип светильника подвес
  • Стиль хайтек
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколяLED
  • Максимальная мощность лампы, 28 Вт
  • Цвет каркаса черный матовый
  • Материал основания металл
  • Высота, 120 см
  • Длина, 42 см
Комплектность: люстра, коробка, документы
Причина уценки: выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1883 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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