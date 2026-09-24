Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние, 658087
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 883 руб. 6 277 руб.
В наличии
Код товара: 658087
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Загружаем...
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Загружаем...
1 883 руб. -70%
6 277 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Размеры в упаковке, см
40х40х18
Вес, кг.
3.4
Описание товара Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Тип светильника подвес
- Стиль хайтек
- Количество ламп 1
- Тип цоколяLED
- Максимальная мощность лампы, 28 Вт
- Цвет каркаса черный матовый
- Материал основания металл
- Высота, 120 см
- Длина, 42 см
Причина уценки: выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
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Бренд
Тип товара
Светильник
Причина уценки
выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Тип светильника подвес
- Стиль хайтек
- Количество ламп 1
- Тип цоколяLED
- Максимальная мощность лампы, 28 Вт
- Цвет каркаса черный матовый
- Материал основания металл
- Высота, 120 см
- Длина, 42 см
Причина уценки: выставочный образец, отсутствует потолочная планка, небольшие сколы на плафонах;
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Уцененный товар Светодиодный светильник V4602-1/6S, LED 28,8Вт, 3000К отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1883 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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