Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%740 руб. 1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х3
Вес, г.
66
Описание товара Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый
Кабель UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 2м. Цвет: черный.
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Кабель UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 2м. Цвет: черный.
Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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