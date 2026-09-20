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Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный

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Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
420 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657428
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный

UGREEN HDMI — адаптер мама-мама (модель 11577) представляет собой компактный устройство, которое позволяет соединять два HDMI-кабеля между собой для продления кабельной линии. Адаптер выполнен из качественных материалов и имеет золотистое покрытие коннекторов, что обеспечивает надежную и стабильную передачу сигнала.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
UGREEN HDMI — адаптер мама-мама (модель 11577) представляет собой компактный устройство, которое позволяет соединять два HDMI-кабеля между собой для продления кабельной линии. Адаптер выполнен из качественных материалов и имеет золотистое покрытие коннекторов, что обеспечивает надежную и стабильную передачу сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN (20107) HDMI Female to Female Adapter. Цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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