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Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) купить с доставкой в Москве
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Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00)

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Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 1
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 2
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 3
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 4
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 5
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 6
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 7
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 8
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 9
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 10
Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 1
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 2
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 3
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 4
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 5
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 6
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 7
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 8
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 9
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 10
  • Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 400 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656739
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х8х2
Вес, г.
150

Описание товара Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00)

Baseus UltraJoy Series 5-Port Hub Docking Station (Type-C to HDMI4K@30Hz1+USB 3.03+PD*1) (B00052801811-00) - это универсальное решение для повышения производительности вашего компьютера. Эта док-станция предлагает до 5 различных портов - 3x USB3.0, HDMI и USB-C, поддерживает быструю PD зарядку, поддерживает разрешение 4K@30Hz и способна передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с. Превосходное качество изображения Baseus UltraJoy обеспечивает отличное качество изображения для общего видео. Хаб поддерживает разрешение 4K@30Hz, поэтому цвета естественные, интенсивные и глубокие, и вы видите все детали, просто смотря свои любимые фильмы на большом экране. Мгновенная передача данных Откройте для себя новое измерение скорости передачи данных! С помощью портов USB3.0 вы достигнете чрезвычайно быстрой передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Впечатляющая мощность зарядки Вы больше не должны бесконечно ждать, пока ваш смартфон будет полностью заряжен и готов к использованию! Baseus UltraJoy Hub поддерживает быструю PD зарядку мощностью 100 Вт (порт USB-C). Многофункциональный выбор возможностей Хаб позволяет вам увеличить производительность вашего ноутбука!

Отзывы о товаре Хаб Baseus BS-OH150 Space Grey (B00052801811-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus UltraJoy Series 5-Port Hub Docking Station (Type-C to HDMI4K@30Hz1+USB 3.03+PD*1) (B00052801811-00) - это универсальное решение для повышения производительности вашего компьютера. Эта док-станция предлагает до 5 различных портов - 3x USB3.0, HDMI и USB-C, поддерживает быструю PD зарядку, поддерживает разрешение 4K@30Hz и способна передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с. Превосходное качество изображения Baseus UltraJoy обеспечивает отличное качество изображения для общего видео. Хаб поддерживает разрешение 4K@30Hz, поэтому цвета естественные, интенсивные и глубокие, и вы видите все детали, просто смотря свои любимые фильмы на большом экране. Мгновенная передача данных Откройте для себя новое измерение скорости передачи данных! С помощью портов USB3.0 вы достигнете чрезвычайно быстрой передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Впечатляющая мощность зарядки Вы больше не должны бесконечно ждать, пока ваш смартфон будет полностью заряжен и готов к использованию! Baseus UltraJoy Hub поддерживает быструю PD зарядку мощностью 100 Вт (порт USB-C). Многофункциональный выбор возможностей Хаб позволяет вам увеличить производительность вашего ноутбука!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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