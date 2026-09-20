Top.Mail.Ru
Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25" купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5&quot; 3.5&quot; 5.25&quot; - фото 1
Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5&quot; 3.5&quot; 5.25&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
  • Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5&quot; 3.5&quot; 5.25&quot; - фото 1
  • Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5&quot; 3.5&quot; 5.25&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
2 000 руб.  2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543596
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
Интерфейсы
IDE, SATA, USB 2.0
Особенности
поддерживаемые ОС: Mac OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 и выше, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Питание
от сети переменного тока
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
397

Описание товара Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25"

Универсальный переходник AgeStar FUBCP2 для 2.5/3.5 IDE/SATA SSD/HDD, Позволяет подключить накопители к ПК через порт USB 2,0.

Отзывы о товаре Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Адаптер-переходник для HDD
Интерфейсы
IDE, SATA, USB 2.0
Особенности
поддерживаемые ОС: Mac OS 10.8 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 и выше, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Питание
от сети переменного тока
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный переходник AgeStar FUBCP2 для 2.5/3.5 IDE/SATA SSD/HDD, Позволяет подключить накопители к ПК через порт USB 2,0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер-переходник для HDD AgeStar FUBCP2 IDE SATA пластик черный 2.5" 3.5" 5.25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...