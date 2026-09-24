Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656686
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
53
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202)
Представленная модель сетевого зарядного устройства оснащена двумя выходными разъемами USB. Максимальная выходная мощность устройства 10,5 Вт. Зарядное устройство оснащено множественной защитой, что обеспечивает безопасное пользование.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
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Страна производитель
Китай
Представленная модель сетевого зарядного устройства оснащена двумя выходными разъемами USB. Максимальная выходная мощность устройства 10,5 Вт. Зарядное устройство оснащено множественной защитой, что обеспечивает безопасное пользование.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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