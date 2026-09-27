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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос

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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 1
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 2
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 3
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614336
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
75

Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос

Автомобильное ЗУ Ugreen CD213 серого цвета пригодится владельцам смартфонов, планшетов, сотовых телефонов и других портативных устройств. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. В устройстве реализованы 2 порта USB – Type-C и Type-A. Поддерживаются 4 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и перенапряжения.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное ЗУ Ugreen CD213 серого цвета пригодится владельцам смартфонов, планшетов, сотовых телефонов и других портативных устройств. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. В устройстве реализованы 2 порта USB – Type-C и Type-A. Поддерживаются 4 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и перенапряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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