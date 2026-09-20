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Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)

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Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 1
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 2
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 3
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 4
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 5
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 6
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 7
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 8
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 9
Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 1
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 2
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 3
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 4
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 5
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 6
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 7
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 8
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 9
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656577
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
46

Описание товара Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)

Проводные наушники Baseus Encok HZ11 (3,5 мм) обеспечивают непревзойденное качество звука, гарантируя, что каждая нота будет слышна с великолепной детализацией и качеством. Изделие отличается изысканным дизайном в сочетании с передовыми аудиотехнологиями, что делает его стильной и функциональной гарнитурой. Наслаждайтесь простым подключением через порт 3,5 мм, что делает эти наушники совместимыми с широким спектром современных мобильных устройств, обеспечивая при этом стабильное и превосходное качество звука. Любите ли вы яркую поп-музыку, успокаивающие классические мелодии или захватывающий игровой звук, Baseus Encok HZ11 обеспечит идеальное качество звука для любого жанра. Эти наушники, разработанные с учетом эргономики, обеспечивают удобную посадку для ваших ушей во время длительного прослушивания музыки, позволяя вам полностью сосредоточиться на музыке без дискомфорта. Легко приостанавливайте и воспроизводите музыку, а также управляйте телефонными звонками прямо с помощью кабеля наушников, обеспечивая удобство без необходимости вынимать телефон из кармана. Проводные наушники Baseus Encok HZ11, изготовленные из высококачественных материалов, обеспечивают долговечность и надежность, становясь вашим верным спутником в каждом путешествии и музыкальной сессии. Совместимость с различными устройствами, включая MacBook Pro 2023, модели iPhone, смартфоны Android, проигрыватели MP4/MP3, PS5/PS4, Microsoft Surface Pro/Go/ноутбук. /Mac, планшеты и другие устройства с разъемом для наушников 3,5 мм.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Проводные наушники Baseus Encok HZ11 (3,5 мм) обеспечивают непревзойденное качество звука, гарантируя, что каждая нота будет слышна с великолепной детализацией и качеством. Изделие отличается изысканным дизайном в сочетании с передовыми аудиотехнологиями, что делает его стильной и функциональной гарнитурой. Наслаждайтесь простым подключением через порт 3,5 мм, что делает эти наушники совместимыми с широким спектром современных мобильных устройств, обеспечивая при этом стабильное и превосходное качество звука. Любите ли вы яркую поп-музыку, успокаивающие классические мелодии или захватывающий игровой звук, Baseus Encok HZ11 обеспечит идеальное качество звука для любого жанра. Эти наушники, разработанные с учетом эргономики, обеспечивают удобную посадку для ваших ушей во время длительного прослушивания музыки, позволяя вам полностью сосредоточиться на музыке без дискомфорта. Легко приостанавливайте и воспроизводите музыку, а также управляйте телефонными звонками прямо с помощью кабеля наушников, обеспечивая удобство без необходимости вынимать телефон из кармана. Проводные наушники Baseus Encok HZ11, изготовленные из высококачественных материалов, обеспечивают долговечность и надежность, становясь вашим верным спутником в каждом путешествии и музыкальной сессии. Совместимость с различными устройствами, включая MacBook Pro 2023, модели iPhone, смартфоны Android, проигрыватели MP4/MP3, PS5/PS4, Microsoft Surface Pro/Go/ноутбук. /Mac, планшеты и другие устройства с разъемом для наушников 3,5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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