Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)
Проводные наушники Baseus Encok HZ11 (3,5 мм) обеспечивают непревзойденное качество звука, гарантируя, что каждая нота будет слышна с великолепной детализацией и качеством. Изделие отличается изысканным дизайном в сочетании с передовыми аудиотехнологиями, что делает его стильной и функциональной гарнитурой. Наслаждайтесь простым подключением через порт 3,5 мм, что делает эти наушники совместимыми с широким спектром современных мобильных устройств, обеспечивая при этом стабильное и превосходное качество звука. Любите ли вы яркую поп-музыку, успокаивающие классические мелодии или захватывающий игровой звук, Baseus Encok HZ11 обеспечит идеальное качество звука для любого жанра. Эти наушники, разработанные с учетом эргономики, обеспечивают удобную посадку для ваших ушей во время длительного прослушивания музыки, позволяя вам полностью сосредоточиться на музыке без дискомфорта. Легко приостанавливайте и воспроизводите музыку, а также управляйте телефонными звонками прямо с помощью кабеля наушников, обеспечивая удобство без необходимости вынимать телефон из кармана. Проводные наушники Baseus Encok HZ11, изготовленные из высококачественных материалов, обеспечивают долговечность и надежность, становясь вашим верным спутником в каждом путешествии и музыкальной сессии. Совместимость с различными устройствами, включая MacBook Pro 2023, модели iPhone, смартфоны Android, проигрыватели MP4/MP3, PS5/PS4, Microsoft Surface Pro/Go/ноутбук. /Mac, планшеты и другие устройства с разъемом для наушников 3,5 мм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868)
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитНaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-524TV, кабель 5м, черный (80001008)
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНаушники Defender Twins 639 (63639)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНаушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНаушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные
-
В наличииЦена 680 руб. 1 990 руб.170 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 черный+синий
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)
Отзывы о товаре Наушники Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1)