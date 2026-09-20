Мышь Baseus F01A Frosted Gray (B01055502833-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656517
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
180
Описание товара Мышь Baseus F01A Frosted Gray (B01055502833-00)
С первого взгляда на мышь Baseus F01A Wireless Mouse бросается в глаза ее стильный и современный внешний вид. Специально разработанная форма с учетом анатомии руки прекрасно ложится в ладонь, обеспечивая максимальный комфорт даже при длительном использовании. Мягкий покров из высококачественного материала не только приятно ощущается, но и обеспечивает долговечность и надежность устройства.
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С первого взгляда на мышь Baseus F01A Wireless Mouse бросается в глаза ее стильный и современный внешний вид. Специально разработанная форма с учетом анатомии руки прекрасно ложится в ладонь, обеспечивая максимальный комфорт даже при длительном использовании. Мягкий покров из высококачественного материала не только приятно ощущается, но и обеспечивает долговечность и надежность устройства.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Baseus F01A Frosted Gray (B01055502833-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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