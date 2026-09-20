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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver

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Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 1
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 2
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 3
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 4
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 5
Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Разрешение экрана
466?466
Время работы в активном режиме
65
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
12 780 руб.  15 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655921
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
466?466
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Время работы в активном режиме
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х4
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver

Большой 1.43-дюймовый AMOLED-дисплей отличается высокой частотой обновления и четким качеством изображения. Универсальная рамка защищает экран от царапин и падений. Двойная архитектура больших и малых ядер обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление при автономном переключении, что обеспечивает длительное время автономной работы, большой объем памяти и плавность работы флагмана. Благодаря памяти LPDDR4X и eMMC часы обладают впечатляющей производительностью. Можно загружать множество циферблатов, сторонних приложений и песен не переживая за производительность. Полного заряда аккумулятора емкостью 495 мАч хватит до 3 дней автономной работы при обычном режиме использования. Часы поддерживают множество режимов тренировок, включая бег на открытом воздухе, езду на велосипеде, пеший туризм и плавание в бассейне. Встроенные профессиональные спортивные алгоритмы могут точно отслеживать частоту сердечных сокращений, расход калорий и продолжительность тренировки. В новом профессиональном режиме катания на лыжах/сноуборде можно фиксировать и записывать расстояние и среднюю скорость скольжения, а также, составлять карту маршрута.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
466?466
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Развернуть
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Время работы в активном режиме
65
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 1.43-дюймовый AMOLED-дисплей отличается высокой частотой обновления и четким качеством изображения. Универсальная рамка защищает экран от царапин и падений. Двойная архитектура больших и малых ядер обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление при автономном переключении, что обеспечивает длительное время автономной работы, большой объем памяти и плавность работы флагмана. Благодаря памяти LPDDR4X и eMMC часы обладают впечатляющей производительностью. Можно загружать множество циферблатов, сторонних приложений и песен не переживая за производительность. Полного заряда аккумулятора емкостью 495 мАч хватит до 3 дней автономной работы при обычном режиме использования. Часы поддерживают множество режимов тренировок, включая бег на открытом воздухе, езду на велосипеде, пеший туризм и плавание в бассейне. Встроенные профессиональные спортивные алгоритмы могут точно отслеживать частоту сердечных сокращений, расход калорий и продолжительность тренировки. В новом профессиональном режиме катания на лыжах/сноуборде можно фиксировать и записывать расстояние и среднюю скорость скольжения, а также, составлять карту маршрута.


Теги товара: Металлические
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Отзывы


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