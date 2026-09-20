Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8034GL) Silver
Большой 1.43-дюймовый AMOLED-дисплей отличается высокой частотой обновления и четким качеством изображения. Универсальная рамка защищает экран от царапин и падений. Двойная архитектура больших и малых ядер обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление при автономном переключении, что обеспечивает длительное время автономной работы, большой объем памяти и плавность работы флагмана. Благодаря памяти LPDDR4X и eMMC часы обладают впечатляющей производительностью. Можно загружать множество циферблатов, сторонних приложений и песен не переживая за производительность. Полного заряда аккумулятора емкостью 495 мАч хватит до 3 дней автономной работы при обычном режиме использования. Часы поддерживают множество режимов тренировок, включая бег на открытом воздухе, езду на велосипеде, пеший туризм и плавание в бассейне. Встроенные профессиональные спортивные алгоритмы могут точно отслеживать частоту сердечных сокращений, расход калорий и продолжительность тренировки. В новом профессиональном режиме катания на лыжах/сноуборде можно фиксировать и записывать расстояние и среднюю скорость скольжения, а также, составлять карту маршрута.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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