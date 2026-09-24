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Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 655306
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Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;, 655306

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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ); &nbsp;
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - фото 1
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
555 руб.  1 850 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;
555 руб. -70%
1 850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ); &nbsp;
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;

Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Тип: аппарат для ухода за лицом
  • Тип кожи: для всех типов кожи
  • Тип воздействия: ультразвук
  • Эффект: очищение
  • Назначение: очищение
  • Мощность, Вт: 1
  • Количество режимов: 1
  • Источник питания: аккумулятор
Комплектность: коробка, техзаключение, шнур для зарядки, прибор, инструкция;
Причина уценки: После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ); &nbsp;
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Тип: аппарат для ухода за лицом
  • Тип кожи: для всех типов кожи
  • Тип воздействия: ультразвук
  • Эффект: очищение
  • Назначение: очищение
  • Мощность, Вт: 1
  • Количество режимов: 1
  • Источник питания: аккумулятор
Комплектность: коробка, техзаключение, шнур для зарядки, прибор, инструкция;
Причина уценки: После СЦ (замена платы ЦБ И АКБ);
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состояние; - купить по цене 555 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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