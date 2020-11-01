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Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый

Артикул: 111934
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый - фото 1
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый - фото 2
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый - фото 1
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый - фото 2
890 руб. 

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Артикул: 111934
В наличии
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БрендEcoSapiens
Тип товараЗагуститель для волос
Назначениедля волос
Назначениедля кожи головы
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоГермания
Высота, см9
Длина, см5
Ширина, см5
Вес, кг0.05

Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (коричневый) используется в качестве косметического средства для придания волосам густоты и пышности. Изготовлен из натуральных компонентов, не вызывает раздражения кожи головы. Прочно держится на волосах, создавая эффект густой шевелюры. Способен скрыть достаточно ощутимые залысины и широкие проборы. Прост в использовании. Устойчиво держится в течении суток. Хорошо смывается обычным шампунем. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (коричневый) рекомендован для ежедневного применения.

Особенности:

  • Подходит как для женщин, так и для мужчин;
  • Рекомендуется при наличии редких или тонких волос;
  • Подходит для использования после трансплантации волос;
  • Скрывает обширные залысины и маскирует широкие проборы;
  • Изготовлен из натуральных компонентов;
  • Хорошо смывается обычным шампунем.

Комплектация:

  • Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (коричневый);
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый

Видеообзор Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый



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Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый - стоимость товара 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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