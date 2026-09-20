Top.Mail.Ru
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 1
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 2
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 3
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 4
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 5
Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 1
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 2
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 3
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 4
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 5
  • Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, г.
124

Описание товара Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088

Беспроводная мышь Sven RX-560SW – компактная модель, которая подходит как для настольных компьютеров, так и для портативных устройств. Регулировка чувствительности сенсора позволяет использовать мышку для редактирования документов, и графики, интернет-сёрфинга и даже игр. Бесшумные механизмы кнопок, нескользящие рельефные боковины и прорезиненное колесо прокрутки делают длительную работу с мышкой действительно комфортной.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Sven RX-560SW – компактная модель, которая подходит как для настольных компьютеров, так и для портативных устройств. Регулировка чувствительности сенсора позволяет использовать мышку для редактирования документов, и графики, интернет-сёрфинга и даже игр. Бесшумные механизмы кнопок, нескользящие рельефные боковины и прорезиненное колесо прокрутки делают длительную работу с мышкой действительно комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-560SW Grey SV-017088 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...