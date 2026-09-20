Top.Mail.Ru
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 1
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 2
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 3
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 4
Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 1
  • Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 2
  • Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 3
  • Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 4
  • Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
3 880 руб.  6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654350
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA

Мышь HYPERX Haste 2 – это флагманский игровой контроллер, который обладает высокой отзывчивостью и удобным управлением. Эргономичный корпус комфортно лежит в руке, а параметры работы гибко настраиваются. Разрешение оптического сенсора составляет рекордные 26000 dpi. Можно гибко настроить скорость курсора при движении мыши по столу, обеспечивая точный контроль в зависимости от опыта управления и темпа игры. Масса контроллера составляет всего 52 грамма, поэтому управление будет максимально быстрым и точным.

Отзывы о товаре Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь HYPERX Haste 2 – это флагманский игровой контроллер, который обладает высокой отзывчивостью и удобным управлением. Эргономичный корпус комфортно лежит в руке, а параметры работы гибко настраиваются. Разрешение оптического сенсора составляет рекордные 26000 dpi. Можно гибко настроить скорость курсора при движении мыши по столу, обеспечивая точный контроль в зависимости от опыта управления и темпа игры. Масса контроллера составляет всего 52 грамма, поэтому управление будет максимально быстрым и точным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь HyperX Haste 2 White 6N0A8AA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...