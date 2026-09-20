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Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White

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Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 1
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 2
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 3
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 4
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 5
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 6
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 7
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 8
Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
18
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654125
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
USB-приемник, документация, кабель USB, переходник USB Type-C - Type-A
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
198

Описание товара Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White

Клавиатура A4TECH — это современное и функциональное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Она оснащена беспроводной технологией с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движения и удобство использования в различных условиях. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает печать более комфортной для пользователя. Клавиатура подключается через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без задержек. Компактный дизайн включает в себя 18 клавиш, что может быть оптимальным выбором для тех, кто предпочитает минимализм и простоту в использовании. Элегантный белый цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер, добавляя нотку стиля и современности вашему рабочему пространству. Одним из существенных преимуществ данной модели является встроенный аккумулятор, который избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 880 граммов, клавиатура достаточно портативна, чтобы легко перемещать её при необходимости. A4TECH — это бренд, известный своим качеством и инновациями, и данная клавиатура не исключение. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневного использования с ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
USB-приемник, документация, кабель USB, переходник USB Type-C - Type-A
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это современное и функциональное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Она оснащена беспроводной технологией с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движения и удобство использования в различных условиях. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает печать более комфортной для пользователя. Клавиатура подключается через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без задержек. Компактный дизайн включает в себя 18 клавиш, что может быть оптимальным выбором для тех, кто предпочитает минимализм и простоту в использовании. Элегантный белый цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер, добавляя нотку стиля и современности вашему рабочему пространству. Одним из существенных преимуществ данной модели является встроенный аккумулятор, который избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 880 граммов, клавиатура достаточно портативна, чтобы легко перемещать её при необходимости. A4TECH — это бренд, известный своим качеством и инновациями, и данная клавиатура не исключение. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневного использования с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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