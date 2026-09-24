Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)
Никель-металлогидридные аккумуляторы GP отличаются долгим сроком службы, стабильной работой в широком температурном диапазоне и способны выдерживать до 300 циклов зарядки. Они подходят для различных энергоемких портативных устройств, таких как игровые консоли, фонарики, MP3-плееры, пульты дистанционного управления, часы, компьютерные мыши и клавиатуры, фотоаппараты и другие гаджеты. Емкость 2600 мАч обеспечивает долгую и стабильную работу устройств, поддерживая рабочее напряжение до полной разрядки. Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумуляторы в любое время без необходимости полной разрядки, сохраняя их номинальную емкость. Комплект GP 270AAHC42RGY-2CRCB6 в блистерной упаковке – это выгодное предложение: шесть аккумуляторов по цене четырех, что позволяет дополнительно сэкономить.
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