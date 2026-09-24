Top.Mail.Ru
Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 1
Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 2
Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
  • Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 1
  • Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 2
  • Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653528
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер

Набор из четырех мизинчиковых аккумуляторов (AAA) никель-металлогидридного типа со стабильной энергоотдачей. Отлично справляется с питанием беспроводных мышей, клавиатур, детских игрушек и мелких гаджетов. Позволяет значительно сэкономить на покупке одноразовых элементов.

Отзывы о товаре Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из четырех мизинчиковых аккумуляторов (AAA) никель-металлогидридного типа со стабильной энергоотдачей. Отлично справляется с питанием беспроводных мышей, клавиатур, детских игрушек и мелких гаджетов. Позволяет значительно сэкономить на покупке одноразовых элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...