Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653528
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
20
Описание товара Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер
Набор из четырех мизинчиковых аккумуляторов (AAA) никель-металлогидридного типа со стабильной энергоотдачей. Отлично справляется с питанием беспроводных мышей, клавиатур, детских игрушек и мелких гаджетов. Позволяет значительно сэкономить на покупке одноразовых элементов.
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
4
Страна производитель
Китай
Набор из четырех мизинчиковых аккумуляторов (AAA) никель-металлогидридного типа со стабильной энергоотдачей. Отлично справляется с питанием беспроводных мышей, клавиатур, детских игрушек и мелких гаджетов. Позволяет значительно сэкономить на покупке одноразовых элементов.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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