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Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке)

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Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 1
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 2
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 3
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 4
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 5
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 6
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 7
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 8
Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 2
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 3
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 4
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 5
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 6
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 7
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 8
  • Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке)

Никель-металлогидридные аккумуляторы GP отличаются долгим сроком службы, стабильной работой в широком температурном диапазоне и способны выдерживать до 500 циклов зарядки. Они подходят для различных энергоемких портативных устройств, таких как игровые консоли, фонарики, MP3-плееры, пульты дистанционного управления, часы, компьютерные мыши и клавиатуры, фотоаппараты и другие гаджеты. Емкость 1000 мАч обеспечивает долгую и стабильную работу устройств, поддерживая рабочее напряжение до полной разрядки. Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумуляторы в любое время без необходимости полной разрядки, сохраняя их номинальную емкость. Комплект GP 100AAAHC42RGY-2CRCB6в блистерной упаковке – это выгодное предложение: шесть аккумуляторов по цене четырех, что позволяет дополнительно сэкономить

Отзывы о товаре Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AAA
Количество штук
6
Страна производитель
Китай
Описание
Никель-металлогидридные аккумуляторы GP отличаются долгим сроком службы, стабильной работой в широком температурном диапазоне и способны выдерживать до 500 циклов зарядки. Они подходят для различных энергоемких портативных устройств, таких как игровые консоли, фонарики, MP3-плееры, пульты дистанционного управления, часы, компьютерные мыши и клавиатуры, фотоаппараты и другие гаджеты. Емкость 1000 мАч обеспечивает долгую и стабильную работу устройств, поддерживая рабочее напряжение до полной разрядки. Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумуляторы в любое время без необходимости полной разрядки, сохраняя их номинальную емкость. Комплект GP 100AAAHC42RGY-2CRCB6в блистерной упаковке – это выгодное предложение: шесть аккумуляторов по цене четырех, что позволяет дополнительно сэкономить
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GP 100AAAHC4/2FR-2CR6 (6 шт. в уп-ке) – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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