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Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)

2 Отзывы
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Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - фото 1
Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - фото 1
  • Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
910 руб.  1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
910 руб. -43%
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
40

Описание товара Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)

Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)

Отзывы о товаре Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)

05.08.2024
Иван

Достоинства:
Достоинство что их можно перезаряжать. Лучше уж купить 1 раз. Да они дороже чем обычные батарейки. Но хватит их то намного больше.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Если думаешь брать или не брать. Бери.
03.01.2022
Андрей

Достоинства:
Проверенный производитель, низкая цена (промокомплект), уже не менее 5 дет использую в фото и в плеерах, а также в беспроводных мышках. Доволен и емкостью, и ценой, и сроком службы и надежностью

Недостатки:
Их особо нет

Комментарий:
заказ № nsk170881



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.08.2024
Иван

Достоинства:
Достоинство что их можно перезаряжать. Лучше уж купить 1 раз. Да они дороже чем обычные батарейки. Но хватит их то намного больше.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Если думаешь брать или не брать. Бери.
03.01.2022
Андрей

Достоинства:
Проверенный производитель, низкая цена (промокомплект), уже не менее 5 дет использую в фото и в плеерах, а также в беспроводных мышках. Доволен и емкостью, и ценой, и сроком службы и надежностью

Недостатки:
Их особо нет

Комментарий:
заказ № nsk170881


Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - данный товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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