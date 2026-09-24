Аккумулятор Camelion AA- 600mAh Ni-Cd BL-2 (NC-AA600BP2, 1.2В)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 653225
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
600
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AA
Количество штук
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х5
Вес, г.
100
Описание товара Аккумулятор Camelion AA- 600mAh Ni-Cd BL-2 (NC-AA600BP2, 1.2В)
Аккумулятор Camelion 1.2В, AA-600mAh Ni-Cd BL-2, 1657 применяется для устройств, требующих высокой скорости работы. Это радиоуправляемые игрушки, приборы освещения, фотоаппараты, плееры. Стабильно работает и не требует частой подзарядки. Упаковка помогает защитить элемент от воздействий внешней среды. Особенности Camelion BL-2 AA, 600мА*ч, Ni-Cd, 1,2В 1657 Наличие упаковки, Подходит для моторизованных устройств, Долгий срок службы, Стабильно поддерживает напряжение при высоком уровне мощности.
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
600
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
AA
Количество штук
2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Camelion 1.2В, AA-600mAh Ni-Cd BL-2, 1657 применяется для устройств, требующих высокой скорости работы. Это радиоуправляемые игрушки, приборы освещения, фотоаппараты, плееры. Стабильно работает и не требует частой подзарядки. Упаковка помогает защитить элемент от воздействий внешней среды. Особенности Camelion BL-2 AA, 600мА*ч, Ni-Cd, 1,2В 1657 Наличие упаковки, Подходит для моторизованных устройств, Долгий срок службы, Стабильно поддерживает напряжение при высоком уровне мощности.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Аккумулятор Camelion AA- 600mAh Ni-Cd BL-2 (NC-AA600BP2, 1.2В) - этот товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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