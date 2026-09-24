Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 653239
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880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
3500
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
C
Количество штук
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
160
Описание товара Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)
Никель-металлогидридный аккумулятор среднего форм-фактора C (HR14) с высокой емкостью, подходящий для мощных ручных фонарей, портативной акустики и измерительной техники. Не содержит кадмия, экологичен и рассчитан на длительный жизненный цикл (до 1000 перезарядок).
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
3500
Напряжение, В
1.2
Форм-фактор
C
Количество штук
2
Страна производитель
Китай
Никель-металлогидридный аккумулятор среднего форм-фактора C (HR14) с высокой емкостью, подходящий для мощных ручных фонарей, портативной акустики и измерительной техники. Не содержит кадмия, экологичен и рассчитан на длительный жизненный цикл (до 1000 перезарядок).
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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