Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK станет надежным помощником для учебы, офисной работы и домашних задач. Его конфигурация с процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с повседневной многозадачностью: работой в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок, просмотром видео и базовой обработкой фотографий. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важна стабильная работа в офисных и образовательных программах без лишних переплат за игровые возможности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5 10-го поколения, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и презентациями. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, работой с веб-приложениями и легкими графическими задачами. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет параллельно работать в нескольких приложениях без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый Full HD экран с IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию при работе с документами и просмотре контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 предоставляют солидный запас для комфортной работы с большим количеством приложений и документов одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ работает на базе технологии SSD, обеспечивая быструю загрузку операционной системы и моментальный запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые документы, фотографии и рабочие файлы без постоянной необходимости чистить диск.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для использования в тихой офисной среде. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при решении офисных задач, что позволяет комфортно работать вне доступа к розетке во время совещаний или в поездках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы для мыши и флешек, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Предустановленная Windows делает ноутбук готовым к работе сразу после распаковки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с тяжелыми графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернетом, но не планирует использовать его для геймига или профессиональной обработки видео. Соотношение цены и возможностей делает его разумным выбором для офисных работников, студентов и домашнего использования в качестве основного компьютера для повседневных задач.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK станет надежным помощником для учебы, офисной работы и домашних задач. Его конфигурация с процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с повседневной многозадачностью: работой в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок, просмотром видео и базовой обработкой фотографий. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важна стабильная работа в офисных и образовательных программах без лишних переплат за игровые возможности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5 10-го поколения, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и презентациями. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, работой с веб-приложениями и легкими графическими задачами. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет параллельно работать в нескольких приложениях без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый Full HD экран с IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию при работе с документами и просмотре контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 предоставляют солидный запас для комфортной работы с большим количеством приложений и документов одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ работает на базе технологии SSD, обеспечивая быструю загрузку операционной системы и моментальный запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые документы, фотографии и рабочие файлы без постоянной необходимости чистить диск.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для использования в тихой офисной среде. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при решении офисных задач, что позволяет комфортно работать вне доступа к розетке во время совещаний или в поездках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы для мыши и флешек, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Предустановленная Windows делает ноутбук готовым к работе сразу после распаковки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с тяжелыми графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернетом, но не планирует использовать его для геймига или профессиональной обработки видео. Соотношение цены и возможностей делает его разумным выбором для офисных работников, студентов и домашнего использования в качестве основного компьютера для повседневных задач.
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