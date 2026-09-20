Top.Mail.Ru
Ноутбук 15.6" Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук 15.6" Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 1
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 2
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 3
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 4
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 5
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 6
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 7
Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 1
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 5
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 6
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 7
  • Ноутбук 15.6&quot; Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук 15.6" Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE)

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G4 AMN - практичный рабочий ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи, учебу и повседневное использование. Благодаря процессору AMD он уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Это оптимальный выбор для студентов, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежность и функциональность без переплаты за продвинутые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD с интегрированной графикой AMD Radeon, обеспечивающий достаточную производительность для повседневных задач. Встроенное графическое ядро позволяет комфортно работать с офисными приложениями, просматривать видео и запускать простые игры. Многозадачность реализована на базовом уровне - можно держать открытыми несколько вкладок браузера вместе с офисными программами без заметных подтормаживаний.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с матовым покрытием обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами даже при ярком освещении. Антибликовое покрытие уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе, а Full HD разрешение гарантирует четкое изображение. Матрица TN обеспечивает приемлемую цветопередачу для офисных задач и веб-серфинга, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен оперативной памятью DDR4, достаточной для базовой многозадачности. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, заметно ускоряя работу по сравнению с традиционными жесткими дисками. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения системы хранения при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, устойчивого к повседневным нагрузкам. Сдержанный черный дизайн хорошо впишется в деловую обстановку. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при умеренной яркости экрана и типичной офисной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает все необходимое для офисной работы: USB-разъемы для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетная офисная модель без игровых амбиций. TN-матрица имеет ограниченные углы обзора, что может быть важно при работе с графикой. Рекомендуется сразу оценить достаточность объема накопителя для ваших задач, поскольку со временем может потребоваться расширение. Ноутбук оптимален для базового офисного использования, но тем, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, стоит присмотреться к более производительным моделям.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G4 AMN - практичный рабочий ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи, учебу и повседневное использование. Благодаря процессору AMD он уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Это оптимальный выбор для студентов, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежность и функциональность без переплаты за продвинутые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD с интегрированной графикой AMD Radeon, обеспечивающий достаточную производительность для повседневных задач. Встроенное графическое ядро позволяет комфортно работать с офисными приложениями, просматривать видео и запускать простые игры. Многозадачность реализована на базовом уровне - можно держать открытыми несколько вкладок браузера вместе с офисными программами без заметных подтормаживаний.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с матовым покрытием обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами даже при ярком освещении. Антибликовое покрытие уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе, а Full HD разрешение гарантирует четкое изображение. Матрица TN обеспечивает приемлемую цветопередачу для офисных задач и веб-серфинга, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен оперативной памятью DDR4, достаточной для базовой многозадачности. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, заметно ускоряя работу по сравнению с традиционными жесткими дисками. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения системы хранения при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, устойчивого к повседневным нагрузкам. Сдержанный черный дизайн хорошо впишется в деловую обстановку. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при умеренной яркости экрана и типичной офисной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает все необходимое для офисной работы: USB-разъемы для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетная офисная модель без игровых амбиций. TN-матрица имеет ограниченные углы обзора, что может быть важно при работе с графикой. Рекомендуется сразу оценить достаточность объема накопителя для ваших задач, поскольку со временем может потребоваться расширение. Ноутбук оптимален для базового офисного использования, но тем, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, стоит присмотреться к более производительным моделям.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук 15.6" Lenovo V15 G4 AMN black (82YU0080UE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...