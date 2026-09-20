Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK ориентирован на базовые офисные и учебные задачи. Компактная 15-дюймовая модель станет надежным помощником для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и несложных задач вроде работы в офисных приложениях. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 3100 и 16 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере и базовыми офисными программами.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100, который в паре со встроенной графикой Radeon Vega обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно работать с офисными приложениями и воспроизводить медиаконтент, хотя современные игры и ресурсоемкие программы для 3D-моделирования будут для него сложной задачей.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Качество цветопередачи и яркость оптимальны для офисных задач и просмотра веб-контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы в множестве браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов, фотографий и другого контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с матовой поверхностью, устойчивой к отпечаткам пальцев. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач и работает достаточно тихо в обычном режиме использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач, что позволяет использовать ноутбук в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 10 Pro позволяет начать работу сразу после распаковки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это офисная модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Рекомендуется для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежность и достаточная производительность для повседневных задач при разумной цене. Если планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.