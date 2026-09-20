Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK ориентирован на базовые офисные и учебные задачи. Компактная 15-дюймовая модель станет надежным помощником для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и несложных задач вроде работы в офисных приложениях. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 3100 и 16 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере и базовыми офисными программами.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе лежит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100, который в паре со встроенной графикой Radeon Vega обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно работать с офисными приложениями и воспроизводить медиаконтент, хотя современные игры и ресурсоемкие программы для 3D-моделирования будут для него сложной задачей.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Качество цветопередачи и яркость оптимальны для офисных задач и просмотра веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы в множестве браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов, фотографий и другого контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с матовой поверхностью, устойчивой к отпечаткам пальцев. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач и работает достаточно тихо в обычном режиме использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач, что позволяет использовать ноутбук в поездках или на учебе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 10 Pro позволяет начать работу сразу после распаковки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это офисная модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Рекомендуется для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежность и достаточная производительность для повседневных задач при разумной цене. Если планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 130 руб.9533 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 480 руб.10620 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 480 руб.10620 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 43 270 руб.10818 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 44 060 руб.11015 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 45 250 руб.11313 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 250 руб.11313 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 420 руб.11355 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 650 руб.11413 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 650 руб.11413 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 650 руб.11413 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK ориентирован на базовые офисные и учебные задачи. Компактная 15-дюймовая модель станет надежным помощником для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и несложных задач вроде работы в офисных приложениях. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 3100 и 16 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере и базовыми офисными программами.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе лежит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100, который в паре со встроенной графикой Radeon Vega обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно работать с офисными приложениями и воспроизводить медиаконтент, хотя современные игры и ресурсоемкие программы для 3D-моделирования будут для него сложной задачей.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Качество цветопередачи и яркость оптимальны для офисных задач и просмотра веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы в множестве браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов, фотографий и другого контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с матовой поверхностью, устойчивой к отпечаткам пальцев. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач и работает достаточно тихо в обычном режиме использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач, что позволяет использовать ноутбук в поездках или на учебе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 10 Pro позволяет начать работу сразу после распаковки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это офисная модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Рекомендуется для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежность и достаточная производительность для повседневных задач при разумной цене. Если планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)