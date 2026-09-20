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Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех

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Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 1
Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 2
Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 3
Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 4
Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 5
Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 1
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 2
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 3
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 4
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 5
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652795
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
290

Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-600 34101 длиной 600 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
  • Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-600 34101 длиной 600 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
  • Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

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Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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