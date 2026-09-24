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Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка

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Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 1
Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 2
Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 3
Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phil Woods
Альбом (сингл)
Woodlore
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 2
  • Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 3
  • Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652520
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088701818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phil Woods
Альбом (сингл)
Woodlore
Жанр
Jazz
Трек-лист
Woodlore, Falling In Love All Over Again, Be My Love, Slow Boat To China, Get Happy, Strollin With Pam
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Woodlore, Falling In Love All Over Again, Be My Love, Slow Boat To China, Get Happy, Strollin With Pam



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088701818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Phil Woods
Альбом (сингл)
Woodlore
Жанр
Jazz
Трек-лист
Woodlore, Falling In Love All Over Again, Be My Love, Slow Boat To China, Get Happy, Strollin With Pam
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Woodlore, Falling In Love All Over Again, Be My Love, Slow Boat To China, Get Happy, Strollin With Pam


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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