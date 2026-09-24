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0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка

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0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 1
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 2
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 3
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 4
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 5
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 6
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 7
0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 1
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 2
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 3
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 4
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 5
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 6
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 7
  • 0753088005770, Виниловая пластинкаPresley, Elvis, Stereo &#039;57 (Analogue) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652411
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Загружаем...
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Загружаем...
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0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Beg Of You (Take 1), Is It So Strange (Take 2), Have I Told You Lately That I Love You (Take 2), It Is No Secret (What God Can Do) (Takes 1.2.3), Blueberry Hill (Take 2), Mean Woman Blues (Take 14), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 2.3), Have I Told You Lately That I Love You (Take 6), Blueberry Hill (Take 7), Thats When Your Heartaches Begin (Take 4.5.6), Is It So Strange (Take 7.11), I Beg Of You (Take 6.8), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 7), Have I Told You Lately That I Love You (Take 12.13), I Beg Of You (Take 12)

Отзывы о товаре 0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Beg Of You (Take 1), Is It So Strange (Take 2), Have I Told You Lately That I Love You (Take 2), It Is No Secret (What God Can Do) (Takes 1.2.3), Blueberry Hill (Take 2), Mean Woman Blues (Take 14), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 2.3), Have I Told You Lately That I Love You (Take 6), Blueberry Hill (Take 7), Thats When Your Heartaches Begin (Take 4.5.6), Is It So Strange (Take 7.11), I Beg Of You (Take 6.8), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 7), Have I Told You Lately That I Love You (Take 12.13), I Beg Of You (Take 12)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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