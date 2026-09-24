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Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка

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Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 1
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 2
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 3
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 4
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 5
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 6
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 7
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 8
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Debbie Harry
Альбом (сингл)
KooKoo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 1
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 2
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 3
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 4
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 5
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 6
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 7
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 8
  • Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516098866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Debbie Harry
Альбом (сингл)
KooKoo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jump Jump, The Jam Was Moving, Chrome, Surrender, Inner City Spillover, Backfired, Now I Know You Know, Under Arrest, Military Rap, Oasis, Backfired (Extended Version), The Jam Was Moving (Extended Version), Inner City Spillover (Extended Version), Backfired (Bruce Forest & Frank Heller Remix), The Jam Was Moving (Chris Stein & Debbie Harry Remix)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jump Jump, The Jam Was Moving, Chrome, Surrender, Inner City Spillover, Backfired, Now I Know You Know, Under Arrest, Military Rap, Oasis, Backfired (Extended Version), The Jam Was Moving (Extended Version), Inner City Spillover (Extended Version), Backfired (Bruce Forest &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Frank Heller Remix), The Jam Was Moving (Chris Stein &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Debbie Harry Remix)

Отзывы о товаре Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516098866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Debbie Harry
Альбом (сингл)
KooKoo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jump Jump, The Jam Was Moving, Chrome, Surrender, Inner City Spillover, Backfired, Now I Know You Know, Under Arrest, Military Rap, Oasis, Backfired (Extended Version), The Jam Was Moving (Extended Version), Inner City Spillover (Extended Version), Backfired (Bruce Forest & Frank Heller Remix), The Jam Was Moving (Chris Stein & Debbie Harry Remix)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jump Jump, The Jam Was Moving, Chrome, Surrender, Inner City Spillover, Backfired, Now I Know You Know, Under Arrest, Military Rap, Oasis, Backfired (Extended Version), The Jam Was Moving (Extended Version), Inner City Spillover (Extended Version), Backfired (Bruce Forest &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Frank Heller Remix), The Jam Was Moving (Chris Stein &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Debbie Harry Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Debbie Harry - Kookoo (coloured) (5060516098866) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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