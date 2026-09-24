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Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка

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Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 3
Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 4
Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 5
Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 3
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 4
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 5
  • Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088008177]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green

Отзывы о товаре Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088008177]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Beck - Wired (Analogue) (0753088008177) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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