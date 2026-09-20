Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL)
Кулер для процессора PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] может отводить и рассеивать до 265 Вт выделенной ЦПУ под нагрузкой тепловой энергии. Башенная система охлаждения высотой 158 мм является решением для центральных процессоров игровых сборок с высокой тепловой нагрузкой. В конструкции модели применены медная контактная площадка, 6-миллиметровые тепловые трубки в количестве 6 шт. и алюминиевый радиатор. Система охлаждения PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] получает вентиляторы (2 шт) размером 120x120 мм с питанием от интерфейса 4-pin и управлением скоростью вращения через ШИМ. В зависимости от температуры процессора обороты вентиляторов могут составлять от 500 до 2000 об/мин. В устройство также при необходимости можно добавить третий вентилятор, чтобы увеличить эффективность отвода тепла.
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