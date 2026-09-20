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Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL)

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Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 1
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 2
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 3
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 4
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 5
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 6
Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
4 780 руб.  8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652054
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, кг.
1.85

Описание товара Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL)

Кулер для процессора PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] может отводить и рассеивать до 265 Вт выделенной ЦПУ под нагрузкой тепловой энергии. Башенная система охлаждения высотой 158 мм является решением для центральных процессоров игровых сборок с высокой тепловой нагрузкой. В конструкции модели применены медная контактная площадка, 6-миллиметровые тепловые трубки в количестве 6 шт. и алюминиевый радиатор. Система охлаждения PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] получает вентиляторы (2 шт) размером 120x120 мм с питанием от интерфейса 4-pin и управлением скоростью вращения через ШИМ. В зависимости от температуры процессора обороты вентиляторов могут составлять от 500 до 2000 об/мин. В устройство также при необходимости можно добавить третий вентилятор, чтобы увеличить эффективность отвода тепла.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса PCCooler RZ620 BK (RZ620-BKNWNX-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] может отводить и рассеивать до 265 Вт выделенной ЦПУ под нагрузкой тепловой энергии. Башенная система охлаждения высотой 158 мм является решением для центральных процессоров игровых сборок с высокой тепловой нагрузкой. В конструкции модели применены медная контактная площадка, 6-миллиметровые тепловые трубки в количестве 6 шт. и алюминиевый радиатор. Система охлаждения PCCooler RZ620 BK [CLPCC_RZ620_BK] получает вентиляторы (2 шт) размером 120x120 мм с питанием от интерфейса 4-pin и управлением скоростью вращения через ШИМ. В зависимости от температуры процессора обороты вентиляторов могут составлять от 500 до 2000 об/мин. В устройство также при необходимости можно добавить третий вентилятор, чтобы увеличить эффективность отвода тепла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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