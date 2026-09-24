Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651071
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
135
Описание товара Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120)
Кабель для зарядки и передачи данных Ugreen USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый 60120 изготовлен из медного проводника и имеет прочную оболочку из ПВХ. Благодаря позолоченным контактам и поддержке тока заряда 3А этот кабель удовлетворит разнообразные ежедневные потребности в подключении дома, на работе или в пути. Он идеален при использовании дома, в офисе, в автомобиле или во время поездок.
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Кабель для зарядки и передачи данных Ugreen USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый 60120 изготовлен из медного проводника и имеет прочную оболочку из ПВХ. Благодаря позолоченным контактам и поддержке тока заряда 3А этот кабель удовлетворит разнообразные ежедневные потребности в подключении дома, на работе или в пути. Он идеален при использовании дома, в офисе, в автомобиле или во время поездок.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, резиновое покрытие, белый (60120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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