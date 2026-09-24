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Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6" Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6" Laptop Backpack B02, темно-серый (90798)

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Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 1
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 2
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 3
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 4
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 5
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 6
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 7
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 8
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 9
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 10
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 11
Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 4
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 5
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 6
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 7
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 8
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 9
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 10
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 11
  • Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6&quot; Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 100 руб.  2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650940
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Размеры в упаковке, см
39х37х3
Вес, г.
700

Описание товара Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6" Laptop Backpack B02, темно-серый (90798)

Вместительный, лаконичный и стильный. 600D высококачественная ткань Оксфорд, мягкая ткань, водонепроницаемая и износостойкая. Тест REACH, безопасность материала. Прослойка из жемчужного хлопка, амортизирующая и устойчивая к сжатию. Замшевая подкладка, мягкая защита ноутбука. Молния YKK, гарантия качества, плавное открывание и закрывание. Украшение из полиуретановой ленты, хорошая текстура. Точный шов, безопасный и усиленный. S-образный плечевой ремень уменьшает давление на спину. Удобен для путешествий - можно прикрепить на ручку чемодана. Удобная для руки ручка

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6" Laptop Backpack B02, темно-серый (90798)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Вместительный, лаконичный и стильный. 600D высококачественная ткань Оксфорд, мягкая ткань, водонепроницаемая и износостойкая. Тест REACH, безопасность материала. Прослойка из жемчужного хлопка, амортизирующая и устойчивая к сжатию. Замшевая подкладка, мягкая защита ноутбука. Молния YKK, гарантия качества, плавное открывание и закрывание. Украшение из полиуретановой ленты, хорошая текстура. Точный шов, безопасный и усиленный. S-образный плечевой ремень уменьшает давление на спину. Удобен для путешествий - можно прикрепить на ручку чемодана. Удобная для руки ручка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука UGREEN до 15,6" Laptop Backpack B02, темно-серый (90798) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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