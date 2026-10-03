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Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver

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Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 12
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 13
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 14
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 15
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 16
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 17
Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 18
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Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 21
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 22
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 23
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 24
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 25
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 26
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 27
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 28
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 29
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 30
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 31
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 32
  • Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650575
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Размеры в упаковке, см
35х7х4
Вес, г.
310

Описание товара Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver

Модель смарт-часов Xiaomi которые сочетают в себе мощь функций, изящество дизайна и передовые технологии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быть в курсе своего здоровья и оставаться на связи. Часы можно персонализировать, меняя циферблаты, что подчеркивает их уникальность и позволяет сочетать с вашим личным стилем. eSIM на часах позволяет использовать их независимо от смартфона, обеспечивая постоянное подключение и уведомления, даже когда ваш телефон не рядом.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Описание
Модель смарт-часов Xiaomi которые сочетают в себе мощь функций, изящество дизайна и передовые технологии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быть в курсе своего здоровья и оставаться на связи. Часы можно персонализировать, меняя циферблаты, что подчеркивает их уникальность и позволяет сочетать с вашим личным стилем. eSIM на часах позволяет использовать их независимо от смартфона, обеспечивая постоянное подключение и уведомления, даже когда ваш телефон не рядом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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