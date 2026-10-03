Мобильный телефон Maxvi C30 Black
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
320
Габариты
110x48x14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон Maxvi C30 Black
Maxvi C30 – простой в использовании и надёжный аппарат с двумя sim-картами, аудиоплеером, FM-радио и удобной клавиатурой. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечит надежную связь до 100 часов в режиме ожидания и до 5 часов в режиме непрерывных разговоров.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
320
Габариты
110x48x14,2 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi C30 – простой в использовании и надёжный аппарат с двумя sim-картами, аудиоплеером, FM-радио и удобной клавиатурой. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечит надежную связь до 100 часов в режиме ожидания и до 5 часов в режиме непрерывных разговоров.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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