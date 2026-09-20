Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green
Кнопочные телефоны BQ – это надежное и простое устройство для тех, кто ценит функциональность и удобство. С классическим моноблочным дизайном и двумя вариантами цвета – зеленым и черным, этот телефон подойдет для повседневного использования. Он легкий и компактный, весит всего 88 граммов, поэтому его удобно носить с собой в кармане или сумке. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает ясность отображения базовой информации и простоту навигации по меню. Несмотря на свою компактность, устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться данными с другими устройствами. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, что делает его отличным выбором для пожилых пользователей или для тех, кто нуждается в дополнительной безопасности. Возможность использования двух SIM-карт дает свободу выбора оператора и выгодных тарифов. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion с емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, он справляется с главными задачами: звонками и сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это отличный выбор для тех, кто предпочитает простоту использования и надежность за разумную цену.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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