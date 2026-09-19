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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black

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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478882
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; металл
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, которое отлично подходит для тех, кто ценит простоту и удобство использования. Данный телефон отличается компактными размерами и легким весом, всего 0,093 кг, что делает его идеальным вариантом для ежедневного использования и транспортировки. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, обеспечивающим базовые функции для комфортного чтения сообщений и набора номера. В устройстве предусмотрено использование двух SIM-карт, что позволяет легко управлять несколькими телефонными номерами одновременно, повышая вашу мобильность и доступность. Важной особенностью телефона является наличие Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для передачи данных. Отсутствие Wi-Fi делает этот телефон идеальным для тех, кто предпочитает не отвлекаться на интернет, сосредотачиваясь только на основных функциях связи. BQ оборудован литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный порт micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Телефон выполнен в классическом моноблочном дизайне, обеспечивающем удобное и интуитивно понятное использование. Хотя устройство не обладает ударопрочным корпусом, его надежная сборка гарантирует долговечность при аккуратном обращении. Отсутствие сенсорного экрана и кнопки SOS также подчеркивает фокус устройства на базовых и наиболее необходимых функциях связи, делая его отличным вариантом для пользователей, которым необходим простой и доступный телефон для совершения звонков и отправки SMS.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; металл
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, которое отлично подходит для тех, кто ценит простоту и удобство использования. Данный телефон отличается компактными размерами и легким весом, всего 0,093 кг, что делает его идеальным вариантом для ежедневного использования и транспортировки. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, обеспечивающим базовые функции для комфортного чтения сообщений и набора номера. В устройстве предусмотрено использование двух SIM-карт, что позволяет легко управлять несколькими телефонными номерами одновременно, повышая вашу мобильность и доступность. Важной особенностью телефона является наличие Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для передачи данных. Отсутствие Wi-Fi делает этот телефон идеальным для тех, кто предпочитает не отвлекаться на интернет, сосредотачиваясь только на основных функциях связи. BQ оборудован литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный порт micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Телефон выполнен в классическом моноблочном дизайне, обеспечивающем удобное и интуитивно понятное использование. Хотя устройство не обладает ударопрочным корпусом, его надежная сборка гарантирует долговечность при аккуратном обращении. Отсутствие сенсорного экрана и кнопки SOS также подчеркивает фокус устройства на базовых и наиболее необходимых функциях связи, делая его отличным вариантом для пользователей, которым необходим простой и доступный телефон для совершения звонков и отправки SMS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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