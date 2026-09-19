Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Black
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, которое отлично подходит для тех, кто ценит простоту и удобство использования. Данный телефон отличается компактными размерами и легким весом, всего 0,093 кг, что делает его идеальным вариантом для ежедневного использования и транспортировки. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, обеспечивающим базовые функции для комфортного чтения сообщений и набора номера. В устройстве предусмотрено использование двух SIM-карт, что позволяет легко управлять несколькими телефонными номерами одновременно, повышая вашу мобильность и доступность. Важной особенностью телефона является наличие Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для передачи данных. Отсутствие Wi-Fi делает этот телефон идеальным для тех, кто предпочитает не отвлекаться на интернет, сосредотачиваясь только на основных функциях связи. BQ оборудован литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через стандартный порт micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Телефон выполнен в классическом моноблочном дизайне, обеспечивающем удобное и интуитивно понятное использование. Хотя устройство не обладает ударопрочным корпусом, его надежная сборка гарантирует долговечность при аккуратном обращении. Отсутствие сенсорного экрана и кнопки SOS также подчеркивает фокус устройства на базовых и наиболее необходимых функциях связи, делая его отличным вариантом для пользователей, которым необходим простой и доступный телефон для совершения звонков и отправки SMS.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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