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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green

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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 1
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 2
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 3
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 177709
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green

Кнопочные телефоны BQ — это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность без излишеств. Эти телефоны отлично справляются с базовыми задачами мобильной связи и обладают рядом полезных функций. С экраном диагональю 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефоны этой серии обеспечивают четкое отображение информации. Несмотря на компактный размер и вес всего 89 граммов, они удобно ложатся в руку и не занимают много места в кармане или сумке. Телефоны BQ оснащены аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без частой подзарядки. Одним из преимуществ является наличие двух слотов для SIM-карт, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. Для обеспечения вашей безопасности, телефоны оборудованы кнопкой SOS, которая мгновенно оповестит выбранные контакты в случае чрезвычайной ситуации. Также имеется камера для быстрого запечатления важных моментов, и слот для карты памяти, чтобы хранить больше снимков и других файлов. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, Wi-Fi и GPS, эти телефоны идеально подходят для пользователей, которые ищут надежное и простое в использовании устройство для основных задач связи. BQ — это выбор практичных и современных пользователей, которые отдают предпочтение качеству и функциональности.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность без излишеств. Эти телефоны отлично справляются с базовыми задачами мобильной связи и обладают рядом полезных функций. С экраном диагональю 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефоны этой серии обеспечивают четкое отображение информации. Несмотря на компактный размер и вес всего 89 граммов, они удобно ложатся в руку и не занимают много места в кармане или сумке. Телефоны BQ оснащены аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без частой подзарядки. Одним из преимуществ является наличие двух слотов для SIM-карт, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. Для обеспечения вашей безопасности, телефоны оборудованы кнопкой SOS, которая мгновенно оповестит выбранные контакты в случае чрезвычайной ситуации. Также имеется камера для быстрого запечатления важных моментов, и слот для карты памяти, чтобы хранить больше снимков и других файлов. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, Wi-Fi и GPS, эти телефоны идеально подходят для пользователей, которые ищут надежное и простое в использовании устройство для основных задач связи. BQ — это выбор практичных и современных пользователей, которые отдают предпочтение качеству и функциональности.
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Отзывы


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