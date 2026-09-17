Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Green
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность без излишеств. Эти телефоны отлично справляются с базовыми задачами мобильной связи и обладают рядом полезных функций. С экраном диагональю 1,77 дюйма и разрешением 160x128 пикселей, телефоны этой серии обеспечивают четкое отображение информации. Несмотря на компактный размер и вес всего 89 граммов, они удобно ложатся в руку и не занимают много места в кармане или сумке. Телефоны BQ оснащены аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без частой подзарядки. Одним из преимуществ является наличие двух слотов для SIM-карт, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. Для обеспечения вашей безопасности, телефоны оборудованы кнопкой SOS, которая мгновенно оповестит выбранные контакты в случае чрезвычайной ситуации. Также имеется камера для быстрого запечатления важных моментов, и слот для карты памяти, чтобы хранить больше снимков и других файлов. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, Wi-Fi и GPS, эти телефоны идеально подходят для пользователей, которые ищут надежное и простое в использовании устройство для основных задач связи. BQ — это выбор практичных и современных пользователей, которые отдают предпочтение качеству и функциональности.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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