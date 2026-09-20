Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 561216
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Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Red/Black
Кнопочный телефон BQ — это надежное и удобное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Он выполнен в стильном красном цвете и имеет классический моноблочный корпус. С диагональю экрана 1,77 дюйма, телефон компактен и легок — его вес составляет всего 0,088 кг, что делает его идеальным для ежедневного использования и ношения в кармане.
Телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет эффективно использовать его для личных и рабочих нужд одновременно. Он оснащен аккумулятором емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает долгую работу без необходимости частой зарядки. Отсутствие Bluetooth и Wi-Fi делает его отличным выбором для тех, кто ищет устройство без лишних отвлекающих функций и стремится к безопасности.
Специальная кнопка SOS обеспечивает дополнительную защиту и возможность быстро связаться с экстренными службами или близкими в случае необходимости. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и GPS/Глонасс, этот телефон отвечает всем основным требованиям и станет надежным помощником в вашей повседневной жизни.
Кнопочный телефон BQ — это надежное и удобное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Он выполнен в стильном красном цвете и имеет классический моноблочный корпус. С диагональю экрана 1,77 дюйма, телефон компактен и легок — его вес составляет всего 0,088 кг, что делает его идеальным для ежедневного использования и ношения в кармане.
Телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет эффективно использовать его для личных и рабочих нужд одновременно. Он оснащен аккумулятором емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает долгую работу без необходимости частой зарядки. Отсутствие Bluetooth и Wi-Fi делает его отличным выбором для тех, кто ищет устройство без лишних отвлекающих функций и стремится к безопасности.
Специальная кнопка SOS обеспечивает дополнительную защиту и возможность быстро связаться с экстренными службами или близкими в случае необходимости. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и GPS/Глонасс, этот телефон отвечает всем основным требованиям и станет надежным помощником в вашей повседневной жизни.
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