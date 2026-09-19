Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в использовании. Эти устройства отличаются лаконичным дизайном и эргономичной формой, что позволяет удобно держать их в руке. С весом всего 77 граммов, телефон легок в использовании и не занимает много места в кармане или сумке. BQ предлагает поддержку двух SIM-карт, что позволяет удобно комбинировать рабочие и личные контакты. Благодаря слоту для карт памяти с максимальным объемом до 32 ГБ, пользователи могут легко хранить всю необходимую информацию и мультимедиа. Экран диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей обеспечивает четкое отображение информации, достаточное для комфортного чтения сообщений и навигации по меню. Телефон BQ поддерживает Bluetooth, что удобно для передачи данных и подключения гарнитур. Емкость аккумулятора составляет 800 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы без частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Ion можно легко зарядить через стандартный micro-USB разъем. Телефон выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и поддерживает mini-SIM карты. Использование мобильной связи 2G поколения позволяет оставаться на связи, обеспечивая базовые функции связи и обмена текстовыми сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это идеальный выбор для тех, кто ищет простое и надежное устройство для ежедневного использования.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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