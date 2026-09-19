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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green

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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 1
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 2
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 3
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 4
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 5
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 010 руб.  1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378372
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
аккумулятор, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в использовании. Эти устройства отличаются лаконичным дизайном и эргономичной формой, что позволяет удобно держать их в руке. С весом всего 77 граммов, телефон легок в использовании и не занимает много места в кармане или сумке. BQ предлагает поддержку двух SIM-карт, что позволяет удобно комбинировать рабочие и личные контакты. Благодаря слоту для карт памяти с максимальным объемом до 32 ГБ, пользователи могут легко хранить всю необходимую информацию и мультимедиа. Экран диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей обеспечивает четкое отображение информации, достаточное для комфортного чтения сообщений и навигации по меню. Телефон BQ поддерживает Bluetooth, что удобно для передачи данных и подключения гарнитур. Емкость аккумулятора составляет 800 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы без частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Ion можно легко зарядить через стандартный micro-USB разъем. Телефон выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и поддерживает mini-SIM карты. Использование мобильной связи 2G поколения позволяет оставаться на связи, обеспечивая базовые функции связи и обмена текстовыми сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это идеальный выбор для тех, кто ищет простое и надежное устройство для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Green




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
аккумулятор, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и функциональное решение для тех, кто ценит простоту и удобство в использовании. Эти устройства отличаются лаконичным дизайном и эргономичной формой, что позволяет удобно держать их в руке. С весом всего 77 граммов, телефон легок в использовании и не занимает много места в кармане или сумке. BQ предлагает поддержку двух SIM-карт, что позволяет удобно комбинировать рабочие и личные контакты. Благодаря слоту для карт памяти с максимальным объемом до 32 ГБ, пользователи могут легко хранить всю необходимую информацию и мультимедиа. Экран диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей обеспечивает четкое отображение информации, достаточное для комфортного чтения сообщений и навигации по меню. Телефон BQ поддерживает Bluetooth, что удобно для передачи данных и подключения гарнитур. Емкость аккумулятора составляет 800 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы без частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Ion можно легко зарядить через стандартный micro-USB разъем. Телефон выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и поддерживает mini-SIM карты. Использование мобильной связи 2G поколения позволяет оставаться на связи, обеспечивая базовые функции связи и обмена текстовыми сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это идеальный выбор для тех, кто ищет простое и надежное устройство для ежедневного использования.
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Отзывы


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