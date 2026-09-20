Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange
Кнопочные телефоны BQ - это сочетание простоты и функциональности в компактном корпусе. Эти устройства идеально подходят для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. BQ предлагает мобильный телефон с диагональю экрана 1,77 дюйма, позволяющим удобно пользоваться основными функциями устройства. Телефон весит всего 0,088 кг, что делает его невероятно легким и удобным для ношения в кармане или сумке. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, которая обеспечивает дополнительную безопасность и быстрое реагирование в экстренных ситуациях. Телефон представлен в стильных оранжевом и черном цветах, подчеркивающих его современный дизайн. При этом устройство имеет моноблочный корпус, что гарантирует его прочность и надежность в повседневной эксплуатации. Аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает хорошую автономность, а Li-Ion технология гарантирует долговечность батареи. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что удобно для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие камеры, Bluetooth и Wi-Fi, телефон BQ идеально подойдет для пользователей, которым необходимы базовые функции связи и простота в использовании.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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