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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange

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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 1
Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 2
Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 3
Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 4
Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561210
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
145

Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange

Кнопочные телефоны BQ - это сочетание простоты и функциональности в компактном корпусе. Эти устройства идеально подходят для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. BQ предлагает мобильный телефон с диагональю экрана 1,77 дюйма, позволяющим удобно пользоваться основными функциями устройства. Телефон весит всего 0,088 кг, что делает его невероятно легким и удобным для ношения в кармане или сумке. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, которая обеспечивает дополнительную безопасность и быстрое реагирование в экстренных ситуациях. Телефон представлен в стильных оранжевом и черном цветах, подчеркивающих его современный дизайн. При этом устройство имеет моноблочный корпус, что гарантирует его прочность и надежность в повседневной эксплуатации. Аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает хорошую автономность, а Li-Ion технология гарантирует долговечность батареи. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что удобно для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие камеры, Bluetooth и Wi-Fi, телефон BQ идеально подойдет для пользователей, которым необходимы базовые функции связи и простота в использовании.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Orange




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ - это сочетание простоты и функциональности в компактном корпусе. Эти устройства идеально подходят для тех, кто ценит надежность и удобство в использовании. BQ предлагает мобильный телефон с диагональю экрана 1,77 дюйма, позволяющим удобно пользоваться основными функциями устройства. Телефон весит всего 0,088 кг, что делает его невероятно легким и удобным для ношения в кармане или сумке. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, которая обеспечивает дополнительную безопасность и быстрое реагирование в экстренных ситуациях. Телефон представлен в стильных оранжевом и черном цветах, подчеркивающих его современный дизайн. При этом устройство имеет моноблочный корпус, что гарантирует его прочность и надежность в повседневной эксплуатации. Аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает хорошую автономность, а Li-Ion технология гарантирует долговечность батареи. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что удобно для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Несмотря на отсутствие камеры, Bluetooth и Wi-Fi, телефон BQ идеально подойдет для пользователей, которым необходимы базовые функции связи и простота в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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