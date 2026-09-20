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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561212
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Габариты
53.2x113.5x13.8мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
145

Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red

Сотовый телефон BQ 1853 Life представлен в моноблочном пластиковом корпусе. Для выбора подходящего тарифа предусмотрена одновременная поддержка двух карт SIM формата Mini. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма. На нем передается четкая картинка с яркими и насыщенными цветами. Нажатием кнопки SOS активируется быстрый набор запрограммированного мобильного номера. Обмениваться файлами беспроводным способом с устройствами позволяет модуль Bluetooth. Для прослушивания музыки реализованы MP3-проигрыватель и FM-радио. Сотовый телефон BQ 1853 Life работает автономно от съемного аккумулятора энергоемкостью 600 мА*ч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Габариты
53.2x113.5x13.8мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 1853 Life представлен в моноблочном пластиковом корпусе. Для выбора подходящего тарифа предусмотрена одновременная поддержка двух карт SIM формата Mini. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма. На нем передается четкая картинка с яркими и насыщенными цветами. Нажатием кнопки SOS активируется быстрый набор запрограммированного мобильного номера. Обмениваться файлами беспроводным способом с устройствами позволяет модуль Bluetooth. Для прослушивания музыки реализованы MP3-проигрыватель и FM-радио. Сотовый телефон BQ 1853 Life работает автономно от съемного аккумулятора энергоемкостью 600 мА*ч.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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