Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 298843
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144
Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, быстрая курьерская доставка
Достоинства:
Комментарий:
Для пожилых этот телефон не годится. Шрифт мелковат. Заставка должна быть однотонной.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали для армии, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
неплохое сочетание цены и качества
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, быстрая курьерская доставка
Достоинства:
Комментарий:
Для пожилых этот телефон не годится. Шрифт мелковат. Заставка должна быть однотонной.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали для армии, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
неплохое сочетание цены и качества