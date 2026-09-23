Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver
Кнопочные телефоны BQ — это компактные и надежные устройства, которые идеально подойдут для тех, кто ценит простоту и функциональность. Данный мобильный телефон от бренда BQ подходит для ежедневного использования, предоставляя все необходимые функции для связи. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает удобное отображение основной информации. Благодаря поддержке Bluetooth вы сможете передавать данные и подключать совместимые устройства без проводов. Телефон поддерживает одновременную работу с тремя SIM-картами, что позволяет без проблем использовать несколько операторов мобильной связи. Аккумуляторная батарея емкостью 800 мА·ч обеспечивает надежную работу устройства в течение длительного времени, а легкий вес всего 0,069 кг делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Хотя устройство не имеет доступа к Wi-Fi и не поддерживает GPS/Глонасс, оно компенсируется простотой управления и долговечностью. Классический черный цвет и моноблочный корпус придают телефону строгий и универсальный внешний вид, который подойдет для любого стиля. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, этот телефон выделяется своей надежностью и доступной ценой, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих простое и эффективное средство связи без излишеств.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver