Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 298844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144
Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, легкий. Понравилось, что включатель фонарика отдельно сбоку,а не среди кнопок. Устроило практически всё, кроме того, что заднюю панель (чтобы вставить батарейку)открыла с трудом.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, красивый, удобный, бабушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ. громкий, экран четкий, слышно меня и собеседника хорошо
Достоинства:
Комментарий:
По размеру оказался больше чем предполагалось.
Достоинства:
Комментарий:
Месяц уже прошел как работает,все свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в порванной упаковке, на пленке царапины, в остальном телефон как телефон
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка!Приехал упакованным,коробка не мята,заводская запайка коробки,полная комплектация.Качественный материал и сборка.Все функции работают.Большой и яркий экран.Клавиатура с русскими буквами,удобная навигация.Звук при разговоре идеальный по громкости и чистоте.Всё как в старые добрые времена!Покупке рад.Благодарю магазин и логистику.Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ребят отличный телефон. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
телефон для детей нормальный. качкство достаточное для ребенка. вообщем можно брать. цена качество соотвествует
Достоинства:
Комментарий:
работает ребенку понравился
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй (по просьбе) пришло всё целое, прекрасный рабочий телефон. и главное- большой экран)))
Достоинства:
Комментарий:
Классный телефон за свои деньги. Брала ребенку - потому что теряет телефоны. Есть кнопки - звонит. Что еще нужно)))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо! Купил (BQ) БиКу, помог СпартаКу!
Достоинства:
Комментарий:
красивый,брал н подарок.Пока не вручил.Работу оценить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
для первоклашки отлично.громкий динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Купили для деда. Удобные кнопки, большой цветной экран. Дед доволен
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, легкий. Понравилось, что включатель фонарика отдельно сбоку,а не среди кнопок. Устроило практически всё, кроме того, что заднюю панель (чтобы вставить батарейку)открыла с трудом.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, красивый, удобный, бабушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ. громкий, экран четкий, слышно меня и собеседника хорошо
Достоинства:
Комментарий:
По размеру оказался больше чем предполагалось.
Достоинства:
Комментарий:
Месяц уже прошел как работает,все свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в порванной упаковке, на пленке царапины, в остальном телефон как телефон
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая доставка!Приехал упакованным,коробка не мята,заводская запайка коробки,полная комплектация.Качественный материал и сборка.Все функции работают.Большой и яркий экран.Клавиатура с русскими буквами,удобная навигация.Звук при разговоре идеальный по громкости и чистоте.Всё как в старые добрые времена!Покупке рад.Благодарю магазин и логистику.Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ребят отличный телефон. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
телефон для детей нормальный. качкство достаточное для ребенка. вообщем можно брать. цена качество соотвествует
Достоинства:
Комментарий:
работает ребенку понравился
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй (по просьбе) пришло всё целое, прекрасный рабочий телефон. и главное- большой экран)))
Достоинства:
Комментарий:
Классный телефон за свои деньги. Брала ребенку - потому что теряет телефоны. Есть кнопки - звонит. Что еще нужно)))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо! Купил (BQ) БиКу, помог СпартаКу!
Достоинства:
Комментарий:
красивый,брал н подарок.Пока не вручил.Работу оценить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
для первоклашки отлично.громкий динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Купили для деда. Удобные кнопки, большой цветной экран. Дед доволен