Top.Mail.Ru
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 1
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 2
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 3
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 4
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 5
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 6
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 7
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 8
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 9
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 10
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 11
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 12
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 13
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 1
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 2
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 3
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 4
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 5
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 6
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 7
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 8
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 9
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 10
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 11
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 12
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 13
  • Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649068
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
37
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х20х20
Вес, г.
850

Описание товара Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)

Набор Sparta 13541 содержит 37 предметов для проведения слесарно-монтажных работ. Он оптимально подходит для бытового применения, будет полезен начинающим мастерам. С помощью набора осуществляется монтаж/демонтаж резьбового крепежа.

Преимущества

  • Инструменты и сменные насадки выполнены из инструментальной стали и закалены, что обеспечивает им необходимые прочностные характеристики.
  • Широкий ассортимент торцевых головок в наборе позволяет подобрать нужную в зависимости от крепежа.
  • Реверсивная трещотка позволяет осуществлять монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
  • В комплект входит пластиковый диск для удобной эксплуатации реверсивной трещотки.
  • Удлинитель на 3/8 дюйма обеспечивает доступ к резьбовым соединениям в труднодоступных местах.
  • Ярко-оранжевый кейс с прозрачной крышкой позволяет удобно хранить и транспортировать набор, он не потеряется среди инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
37
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 13541 содержит 37 предметов для проведения слесарно-монтажных работ. Он оптимально подходит для бытового применения, будет полезен начинающим мастерам. С помощью набора осуществляется монтаж/демонтаж резьбового крепежа.

Преимущества

  • Инструменты и сменные насадки выполнены из инструментальной стали и закалены, что обеспечивает им необходимые прочностные характеристики.
  • Широкий ассортимент торцевых головок в наборе позволяет подобрать нужную в зависимости от крепежа.
  • Реверсивная трещотка позволяет осуществлять монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
  • В комплект входит пластиковый диск для удобной эксплуатации реверсивной трещотки.
  • Удлинитель на 3/8 дюйма обеспечивает доступ к резьбовым соединениям в труднодоступных местах.
  • Ярко-оранжевый кейс с прозрачной крышкой позволяет удобно хранить и транспортировать набор, он не потеряется среди инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...