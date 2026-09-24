Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 649068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
37
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х20х20
Вес, г.
850
Описание товара Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541)
Набор Sparta 13541 содержит 37 предметов для проведения слесарно-монтажных работ. Он оптимально подходит для бытового применения, будет полезен начинающим мастерам. С помощью набора осуществляется монтаж/демонтаж резьбового крепежа.
Преимущества
- Инструменты и сменные насадки выполнены из инструментальной стали и закалены, что обеспечивает им необходимые прочностные характеристики.
- Широкий ассортимент торцевых головок в наборе позволяет подобрать нужную в зависимости от крепежа.
- Реверсивная трещотка позволяет осуществлять монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
- В комплект входит пластиковый диск для удобной эксплуатации реверсивной трещотки.
- Удлинитель на 3/8 дюйма обеспечивает доступ к резьбовым соединениям в труднодоступных местах.
- Ярко-оранжевый кейс с прозрачной крышкой позволяет удобно хранить и транспортировать набор, он не потеряется среди инструментов.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
37
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный-отвертка - 1 штУдлинитель 70 - 1 штКлюч шестигранный 1.5, 2, 2.5 - 3 штПереходник для торцевых головок 3/8"-1/4" - 1 штГоловки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 18 штБиты-вставки SL, PH, TORX - 10 штДиск для облегчения работы с реверсивной трещoткой - 1 штКейс - 1 штГоловки - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
37
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Набор Sparta 13541 содержит 37 предметов для проведения слесарно-монтажных работ. Он оптимально подходит для бытового применения, будет полезен начинающим мастерам. С помощью набора осуществляется монтаж/демонтаж резьбового крепежа.
Преимущества
- Инструменты и сменные насадки выполнены из инструментальной стали и закалены, что обеспечивает им необходимые прочностные характеристики.
- Широкий ассортимент торцевых головок в наборе позволяет подобрать нужную в зависимости от крепежа.
- Реверсивная трещотка позволяет осуществлять монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
- В комплект входит пластиковый диск для удобной эксплуатации реверсивной трещотки.
- Удлинитель на 3/8 дюйма обеспечивает доступ к резьбовым соединениям в труднодоступных местах.
- Ярко-оранжевый кейс с прозрачной крышкой позволяет удобно хранить и транспортировать набор, он не потеряется среди инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов бытовой, 37 предметов Sparta (13541) - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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