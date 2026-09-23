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Набор ручного инструмента Bort BTK-117 купить с доставкой в Москве
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Набор ручного инструмента Bort BTK-117

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Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 1
Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 2
Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 1
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 2
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор ручного инструмента Bort BTK-117
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
390

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-117

Набор для ремонта смартфонов и ноутбуков отлично подойдет для ремонтных мастерских, а так же для многочисленных бытовых задач. В комплекте есть все необходимые насадки и переходники, магнитная отвертка с удобной прорезиненной ручкой, гибкий адаптер, ключ SIM, пинцет и все необходимые биты и головки, все в удобном кейсе и всегда под рукой. Набор может стать отличным подарком для мастеров данной сферы.



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Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-117




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для ремонта смартфонов и ноутбуков отлично подойдет для ремонтных мастерских, а так же для многочисленных бытовых задач. В комплекте есть все необходимые насадки и переходники, магнитная отвертка с удобной прорезиненной ручкой, гибкий адаптер, ключ SIM, пинцет и все необходимые биты и головки, все в удобном кейсе и всегда под рукой. Набор может стать отличным подарком для мастеров данной сферы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручного инструмента Bort BTK-117 - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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