Набор ручного инструмента Bort BTK-30e
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х8
Вес, кг.
1.6
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-30e
Набор ручного инструмента BORT BTK-30e 93412529 это специально разработанный комплект для электромонтажных работ и монтажа электронных компонентов. Данный набор поможет оптимизировать рабочий процесс и сделать работу чуть более легкой. Состоит из 30 элементов. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.
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Набор ручного инструмента BORT BTK-30e 93412529 это специально разработанный комплект для электромонтажных работ и монтажа электронных компонентов. Данный набор поможет оптимизировать рабочий процесс и сделать работу чуть более легкой. Состоит из 30 элементов. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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