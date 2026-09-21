Набор ручного инструмента Bort BTK-168
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
В наличии
Код товара: 697762
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х9
Вес, кг.
5.8
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-168
Универсальный набор ручного инструмента в удобном кейсе — идеальный выбор для дома, гаража, или профессионального использования. В комплекте более 150 позиций, включая измерительные, слесарные, строительные и электромонтажные инструменты.
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Универсальный набор ручного инструмента в удобном кейсе — идеальный выбор для дома, гаража, или профессионального использования. В комплекте более 150 позиций, включая измерительные, слесарные, строительные и электромонтажные инструменты.
Набор ручного инструмента Bort BTK-168 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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