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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
биты, торцевые головки, переходник для бит
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394)
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
биты, торцевые головки, переходник для бит
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
76
Тип гаечных ключей
трещоточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
8
Наконечник имбусового ключа
Н
Имбусовые ключи в комплекте
6
Шлицы бит
T, SL, PH
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х10
Вес, кг.
7.23

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394)

Набор инструментов Сибртех 13394 упакован в пластиковый кейс и состоит из 76 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для ударных и других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
биты, торцевые головки, переходник для бит
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
76
Тип гаечных ключей
трещоточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
8
Наконечник имбусового ключа
Н
Имбусовые ключи в комплекте
6
Шлицы бит
T, SL, PH
Развернуть
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 13394 упакован в пластиковый кейс и состоит из 76 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для ударных и других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Сибртех (13394) - этот товар вы можете купить по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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