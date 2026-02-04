Набор ручного инструмента Bort BTK-210
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 570 руб. 8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х9
Вес, кг.
5.6
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-210
Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплект входит 210 предметов, которые аккуратно упакованы в прочный кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплект входит 210 предметов, которые аккуратно упакованы в прочный кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
для мелкого ремонта пойдёт, за такие деньги нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор! Как в том видео: ваши соседи сверху взяли себе и родственникам, вам тоже два сделать, или еще подумаете)))) все что необходимо в наборе есть! Качество хорошее!
Достоинства:
Комментарий:
Для не столь сложного и частого домашнего ремонта вполне подойдёт. Но общее качество не на высоте. Скорее на оценку \"удовлетворительно\". Но, ещё раз повторю, для домашнего применения нормально.
Достоинства:
Комментарий:
На вид красиво. В руки берешь- хлипковатое. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Муж безмерно доволен! То что нужно для мини ремонта в городской квартире
Достоинства:
Комментарий:
Некоторые инструменты держаться плохо на своих местах
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Упаковка в порядке. В работе пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упаковано очень хороший набор инструментов давно о таком мечтала
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший ,только местами ручки были испачканы маслом,звкзду снимать не стала
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный набор, хорошего качества. спасибо. подарила мужу на день рождения
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт хороший, достаточно долго заряд держит, ведем ремонт, все инструменты в ходу, пока нареканий не было, только молоток не внушает доверия.
Достоинства:
Комментарий:
Набор покупался в подарок другу, в целом он доволен, есть все необходимое в рамках дома.
Достоинства:
Комментарий:
Набор для домашних дел хороший,но не более.Жидковатый.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор, в деле не пробовали. Заказала за 2,5, и через 3 дня он уже больше 3х стал.
Достоинства:
Комментарий:
набор отличный.спаси бо продавцу.хорошо упакован.своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор,брала для сына на практику самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше срока. Инструмент весь исправен, что не сомнено радует. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок, все понравилось. Большое количество инструментов, доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Муж попросил в подарок. Сказал, что очень хороший набор за такую стоимость
Достоинства:
Комментарий:
искал второй набор инструментов в авто, так, чтобы не было головок. гвозди в органайзере заменил на клеммы, рулетку- на изоленту и набор ключей torx, и т.п. думаю заменить разводник на переставные клещи и отвёртки для точной механики на короткие.
Достоинства:
Комментарий:
Служит уже 2 месяца, муж постоянно пользуется, так как идёт ремонт. Пока ничего не отвалилось.
Достоинства:
Комментарий:
набор недорогой, для подлатать дома что-либо вполнк подойдет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Для домашнего использование самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок, получатель уже возпользовался инструментами, остался доволен
Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-210
Достоинства:
Комментарий:
для мелкого ремонта пойдёт, за такие деньги нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор! Как в том видео: ваши соседи сверху взяли себе и родственникам, вам тоже два сделать, или еще подумаете)))) все что необходимо в наборе есть! Качество хорошее!
Достоинства:
Комментарий:
Для не столь сложного и частого домашнего ремонта вполне подойдёт. Но общее качество не на высоте. Скорее на оценку \"удовлетворительно\". Но, ещё раз повторю, для домашнего применения нормально.
Достоинства:
Комментарий:
На вид красиво. В руки берешь- хлипковатое. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Муж безмерно доволен! То что нужно для мини ремонта в городской квартире
Достоинства:
Комментарий:
Некоторые инструменты держаться плохо на своих местах
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Упаковка в порядке. В работе пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упаковано очень хороший набор инструментов давно о таком мечтала
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший ,только местами ручки были испачканы маслом,звкзду снимать не стала
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный набор, хорошего качества. спасибо. подарила мужу на день рождения
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт хороший, достаточно долго заряд держит, ведем ремонт, все инструменты в ходу, пока нареканий не было, только молоток не внушает доверия.
Достоинства:
Комментарий:
Набор покупался в подарок другу, в целом он доволен, есть все необходимое в рамках дома.
Достоинства:
Комментарий:
Набор для домашних дел хороший,но не более.Жидковатый.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор, в деле не пробовали. Заказала за 2,5, и через 3 дня он уже больше 3х стал.
Достоинства:
Комментарий:
набор отличный.спаси бо продавцу.хорошо упакован.своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор,брала для сына на практику самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше срока. Инструмент весь исправен, что не сомнено радует. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок, все понравилось. Большое количество инструментов, доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Муж попросил в подарок. Сказал, что очень хороший набор за такую стоимость
Достоинства:
Комментарий:
искал второй набор инструментов в авто, так, чтобы не было головок. гвозди в органайзере заменил на клеммы, рулетку- на изоленту и набор ключей torx, и т.п. думаю заменить разводник на переставные клещи и отвёртки для точной механики на короткие.
Достоинства:
Комментарий:
Служит уже 2 месяца, муж постоянно пользуется, так как идёт ремонт. Пока ничего не отвалилось.
Достоинства:
Комментарий:
набор недорогой, для подлатать дома что-либо вполнк подойдет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Для домашнего использование самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Покупался в подарок, получатель уже возпользовался инструментами, остался доволен