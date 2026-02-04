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Набор ручного инструмента Bort BTK-210 купить с доставкой в Москве
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Набор ручного инструмента Bort BTK-210

24 Отзывы
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Набор ручного инструмента Bort BTK-210
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 570 руб.  8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697763
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х9
Вес, кг.
5.6

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-210

Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплект входит 210 предметов, которые аккуратно упакованы в прочный кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-210

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
для мелкого ремонта пойдёт, за такие деньги нормально.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Как в том видео: ваши соседи сверху взяли себе и родственникам, вам тоже два сделать, или еще подумаете)))) все что необходимо в наборе есть! Качество хорошее!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Для не столь сложного и частого домашнего ремонта вполне подойдёт. Но общее качество не на высоте. Скорее на оценку \"удовлетворительно\". Но, ещё раз повторю, для домашнего применения нормально.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид красиво. В руки берешь- хлипковатое. Посмотрим в работе.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Муж безмерно доволен! То что нужно для мини ремонта в городской квартире
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Некоторые инструменты держаться плохо на своих местах
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Упаковка в порядке. В работе пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упаковано очень хороший набор инструментов давно о таком мечтала
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
набор хороший ,только местами ручки были испачканы маслом,звкзду снимать не стала
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойный набор, хорошего качества. спасибо. подарила мужу на день рождения
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Рина

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт хороший, достаточно долго заряд держит, ведем ремонт, все инструменты в ходу, пока нареканий не было, только молоток не внушает доверия.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Данила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор покупался в подарок другу, в целом он доволен, есть все необходимое в рамках дома.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Maksim

Достоинства:


Комментарий:
Набор для домашних дел хороший,но не более.Жидковатый.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор, в деле не пробовали. Заказала за 2,5, и через 3 дня он уже больше 3х стал.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный.спаси бо продавцу.хорошо упакован.своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор,брала для сына на практику самое то.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше срока. Инструмент весь исправен, что не сомнено радует. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок, все понравилось. Большое количество инструментов, доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Муж попросил в подарок. Сказал, что очень хороший набор за такую стоимость
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
искал второй набор инструментов в авто, так, чтобы не было головок. гвозди в органайзере заменил на клеммы, рулетку- на изоленту и набор ключей torx, и т.п. думаю заменить разводник на переставные клещи и отвёртки для точной механики на короткие.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2021
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Служит уже 2 месяца, муж постоянно пользуется, так как идёт ремонт. Пока ничего не отвалилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2021
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
набор недорогой, для подлатать дома что-либо вполнк подойдет
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2020
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Для домашнего использование самое то.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2020
Светлана х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок, получатель уже возпользовался инструментами, остался доволен



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
210
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор крепежа, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплект входит 210 предметов, которые аккуратно упакованы в прочный кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
для мелкого ремонта пойдёт, за такие деньги нормально.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Как в том видео: ваши соседи сверху взяли себе и родственникам, вам тоже два сделать, или еще подумаете)))) все что необходимо в наборе есть! Качество хорошее!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Для не столь сложного и частого домашнего ремонта вполне подойдёт. Но общее качество не на высоте. Скорее на оценку \"удовлетворительно\". Но, ещё раз повторю, для домашнего применения нормально.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид красиво. В руки берешь- хлипковатое. Посмотрим в работе.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Муж безмерно доволен! То что нужно для мини ремонта в городской квартире
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Некоторые инструменты держаться плохо на своих местах
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Упаковка в порядке. В работе пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упаковано очень хороший набор инструментов давно о таком мечтала
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
набор хороший ,только местами ручки были испачканы маслом,звкзду снимать не стала
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойный набор, хорошего качества. спасибо. подарила мужу на день рождения
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Рина

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт хороший, достаточно долго заряд держит, ведем ремонт, все инструменты в ходу, пока нареканий не было, только молоток не внушает доверия.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Данила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор покупался в подарок другу, в целом он доволен, есть все необходимое в рамках дома.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Maksim

Достоинства:


Комментарий:
Набор для домашних дел хороший,но не более.Жидковатый.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор, в деле не пробовали. Заказала за 2,5, и через 3 дня он уже больше 3х стал.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный.спаси бо продавцу.хорошо упакован.своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор,брала для сына на практику самое то.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше срока. Инструмент весь исправен, что не сомнено радует. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок, все понравилось. Большое количество инструментов, доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Муж попросил в подарок. Сказал, что очень хороший набор за такую стоимость
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
искал второй набор инструментов в авто, так, чтобы не было головок. гвозди в органайзере заменил на клеммы, рулетку- на изоленту и набор ключей torx, и т.п. думаю заменить разводник на переставные клещи и отвёртки для точной механики на короткие.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2021
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Служит уже 2 месяца, муж постоянно пользуется, так как идёт ремонт. Пока ничего не отвалилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2021
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
набор недорогой, для подлатать дома что-либо вполнк подойдет
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2020
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Для домашнего использование самое то.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2020
Светлана х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок, получатель уже возпользовался инструментами, остался доволен


Набор ручного инструмента Bort BTK-210 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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